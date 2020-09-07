كم سيجني الأهلي من "حق تضامن" انتقال رمضان صبحي لبيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

يحق للنادي الأهلي الحصول على مبلغ مالي من انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي، وهي الصفقة التي تم الإعلان عنها رسميًا، اليوم الإثنين.

بيراميدز ضم رمضان صبحي مقابل مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين و450 ألف جنيه إسترليني، وذلك وفقًا لما أعلنه مصدر في الفريق المصري ليلا كورة منذ ساعات ماضية.

لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمنح الأهلي الحق في الحصول على مبلغ مالي من الصفقة نظير حق رعاية اللاعب الذي بدأ مسيرته في قطاع ناشئي القلعة الحمراء منذ سنوات ماضية.

ولن يكون من حق الأهلي فقط الحصول على مبلغ مالي من الصفقة، فاللائحة ستنطبق على ستوك سيتي وهيدرسفيلد الإنجليزيين اللذان سبق لهما ضم اللاعب قبل وصوله لسن الـ23 عام.

ووفقًا للبند رقم 20 في لائحة الاحتراف "تعويضات الرعاية" بالاتحاد الدولي، فإن حق الرعاية يتم تنظيمه كالتالي:

تمنح للنادي -أو الأندية- التي سبق لها رعاية اللاعب، والتي يتم تحديدها وفقاً للحالات الآتية:

1- عندما وقع اللاعب أو عقد احترافي لنادِ ما.

2- أي نادِ ضم اللاعب بصورة احترافية ورسمية حتى وصوله إلى سن 23 عام.

وتلتزم الأندية بدفع تعويضات الرعاية طالما أن الانتقال تم خلال أو في نهاية عقد اللاعب، ولم يحدث فسخ للتعاقد بين الطرفين قبل الانتقال.

وبخلاف حق الرعاية، فإن الأهلي سيكون من حقه الحصول على ما يسمى حق التضامن، والذي يشير إليه البند رقم 21 من لائحة الاحتراف بالفيفا تحت عنوان "تعويضات التضامن".

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ووفقًا للائحة، فإن حق التضامن يتم تنظيمه كالتالي:

من حق كل ناد الحصول على مبلغ مالي معين "تعويض التضامن" عن كل فترة قضاها اللاعب في صفوفه طالما وقع معه احترافياً وكان عمره وقتها لم يتعدى 23 عام.

وفي حال توقيع اللاعب على عقد انتقال لفريق بداية من سن 12 عام وحتى 15 عام، فإن ناديه من حقه الحصول على مبلغ مالي يقدر من المعادلة التالية:

المبلغ = 5% * 0.25% من إجمالي قيمة الصفقة (تحسب لكل عام)

وبالنسبة لمن تجاوز عمره 15 عاماً، وحتى سن الـ23 عام، فإن النادي من حقه الحصول على المبلغ التالي عن كل عام، عن طريق المعادلة التالية:

المبلغ = 10% * 0.5% من إجمالي قيمة الصفقة (تحسب لكل عام).

المؤكد أن رمضان صبحي وقع عقدًا احترافيًا مع الأهلي في موسم 2014-2015 -منذ ست سنوات-، عندما كان عمره 18 عامًا، ليصبح حق التضامن مؤكدًا على هذه الفترة، مع حذف السنوات التي لعب خلالها خارج النادي.

رمضان صبحي لعب في صفوف ستوك سيتي عامين وعام آخر في هيدرسفيلد، إلى جانب تواجده مع الأهلي لثلاث سنوات سواء بعقد دائم أو كإعارة.

وبالتالي فإن حق الأهلي في صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز عن السنوات الثلاث سيكون وفقًا للمعادلة:

10 % * (0.5 % * 3450000)= 1725 إسترليني لكل عام.

وسيكون من حق الأهلي الحصول على مبلغ 5175 ألف جنيه إسترليني -108 ألف جنيه مصري تقريبًا- من انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز عن السنوات الثلاث التي قضاها مع الفريق منذ أول يوليو 2014 وحتى يونيو الماضي.

وفي حال وجود عقد بين الأهلي ورمضان صبحي ما قبل موسم 2014-2015، فإن النادي الأحمر سيكون من حقه الحصول على مبلغ إضافي يتم احتسابه وفقًا للمعادلات المذكورة أعلاه مع مراعاة سن اللاعب في كل عقد.