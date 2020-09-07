مصدر يكشف لمصراوي القصة الكاملة لمحمد إبراهيم مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، أن اللاعب ليس لديه أي أزمة في الانتقال للأهلي بعد نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين: "محمد إبراهيم عقد جلسة مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، منذ ثلاثة أشهر، وتم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل، ولكن لم يحصل على توقيعه".

وأضاف: "كان هناك تحفظ من اللجنة الفنية بالأهلي على ضم اللاعب، ولكن خلال الفترة الماضية رحبت اللجنة بالتعاقد معه، ووافقت على ضمه بعد تألقه واستعادة مستواه المعتاد مع مصر المقاصة".

Advertisements

وأوضح: "المدير الفني رينيه فايلر واللجنة الفنية بالأهلي استقروا على التعاقد مع محمد إبراهيم، وسيتم عقد جلسة بين اللاعب وأمير توفيق خلال ساعات للحصول على توقيع اللاعب والدخول في مفاوضات رسمية مع المقاصة".

وأتم المصدر قائلا: "بيراميدز دخل في مفاوضات مع اللاعب، ولكن رغبته هي الانضمام إلى الأهلي".

ويتنافس الأهلي مع بيراميدز على ضم محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تألق اللاعب مؤخرا بتسجيل أربعة أهداف والتسبب في هدفين في آخر ست مباريات مع المقاصة في الدوري.

يُذكر أن بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أوضح أن مبلغ 2 مليون دولار سيكون قليلا على التفريط في خدمات محمد إبراهيم، مضيفا أن صاحب الـ28 عاما لديه عرض سعودي.