محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي" علق تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، على إعلان نادي بيراميدز التعاقد رسميا مع رمضان صبحي، قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي. وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" عندما يكون سورك قصير تكون مستباح .. اضاعوني وأي فتى اضاعوا". Advertisements وأعلن نادي بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي جناح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لعام 2025. ونشر بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع مصور لتقديم اللاعب تحت عبارة" تمت المهمة بنجاح، رمضان صبحي في بيراميدز". وكان رمضان صبحي قد لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجاري من دوري We المصري، قبل أن تنتهي إعارته من هيدرسفيلد بنهاية يونيو الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إعلان بيراميدز صفقة رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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