بيراميدز يكشف تفاصيل عقد رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
كشف نادي بيراميدز تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي نجم الأهلي السابق والذي أعلنه فى وقت سابق من اليوم الأثنين.
وأعلن نادي بيراميدز عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي إن رمضان وقع على عقد يمتد لمدة 5 سنوات مع الفريق قادماً من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.
ونشر نادي بيراميدز قميص رمضان الجديد يحمل عام 2025 وهو موعد نهاية العقد.
وكان صبحي قد أشار في وقت سابق إلى أن قيمة الصفقة التي تداولتها وسائل الإعلام في الفترة الماضية غير صحيحة على الإطلاق.
وكان رمضان صبحي قد لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجاري من دوري We المصري، قبل أن تنتهي إعارته من هيدرسفيلد بنهاية يونيو الماضي.
مزيداً من التفاصيل لاحقاً..
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