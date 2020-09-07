رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي.
ونشر بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" فيديو لتقديم اللاعب تحت عبارة" تمت المهمة بنجاح، رمضان صبحي في بيراميدز".
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