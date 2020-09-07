الاتحاد الغاني يهنيء أنطوي بوصوله للهدف رقم 100 مع الأندية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حرص الاتحاد الغاني لكرة القدم، على تهنئة اللاعب جون أنطوي المحترف ضمن صفوف بيراميدز، بوصوله للهدف رقم 100 مع الأندية المصرية.
ووصل أنطوي للهدف رقم 100 مع الأندية المصرية بعد تسجيله مساء أمس في شباك الجونة، خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدفين لهدف.
ونجح اللاعب الغاني في تسجيل 40 هدف بقميص مصر المقاصة، كما احرز مع الاسماعيلي 35 هدف، بالإضافة 11 هدف مع فريق الأهلي.
ويملك أنطوي حتى الآن 14 هدفا مع فريق بيراميدز، ولا يزال أمامه 9 جولات بالدوري لزيادة عدد الأهداف.
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