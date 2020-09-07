ممدوح عيد: صفقة رمضان صبحي لن تفسد علاقتنا بالأهلي

أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أن رمضان صبحي يعد أفضل دعم فريق الكرة الأول خلال الفترة الحالية وأنه سيكون له دور كبير في قيادة الفريق ببطولات . وقال ممدوح عيد في المؤتمر الصحفي لتقديم صفقة رمضان صبحي للجمهور: "بندور على تدعيم إمكانيات الفريق و أحسن حد نقدر نجيبه كان رمضان صبحي ونحترم جميع أندية الدوري". نجيبه كان رمضان صبحي ونحترم جميع أندية الدوري". وأضاف: " أي لاعب سنتعاقد معه سيكون في حساباتنا من خلال موافقة ناديه أو بالطرق الشرعية، وهذا أمر تتيحه اللوائح ولا أعتقد أن صفقة رمضان صبحي ستفسد علاقتنا بالأهلي".

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