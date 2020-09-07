بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم بالدوري Ahly

يتواجه فريقي الأهلي وحرس الحدود اليوم، في أحد مواجهات الدوري المصري الممتاز 2020 الإستثنائي، المارد الأحمر يبحث عن إنتصار جديد من أجل الإقتراب بشكل كبير من لقب الدوري المصري، فهل ينجح في الفوز علي حساب نادي حرس الحدود ، وهو من الفرق التي تقدم أداء ونتائج جيدة للغاية ضد الفرق الكبيرة، فمن سينجح في الظفر بالثلاث نقاط وسيكون الدافع أكبر لدي المارد الأحمر، والذي يعود إليه اللاعب علي معلول من جديد بعد الإيقاف في اللقاء الماضي، ونحن في موقع جول الوفد ننشر لكم مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود

طرفي اللقاء : الأهلي وحرس الحدود.

مناسبة اللقاء : الدوري المصري.

التوقيت : 8:30 بتوقيت القاهرة.

القناة : أون تايم سبورت 1.

المعلق : أيمن الكاشف.

مباراة الأهلي وحرس الحدود

جميع عشاق موقع الوفد الإخباري الرياضي سننقل لكم البث المباشر رابط مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر جول العرب في لقاء اليوم الاثنين 7 من شهر سبتمبر 2020، في مواجهة من المتوقع أن تبدأ الساعة العاشرة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة ، والتاسعة 8:30 بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف علي الصوتية الأولي ومؤمن حسن

علي الصوتية الثانية.

تاريخ مواجهات فريقي الأهلي وحرس الحدود يميل إلي القلعة الحمراء بكل تأكيد، ولكن هناك بعض الإنتصارات لصالح الحرس، فهل ينجح المارد في حصد إنتصار جديد أم سيكون هناك مفاجأة من الحرس، وكانت مواجهة الدور الأول قد إنتهت بفوز الأهلي بهدف عن طريق عمرو السولية في لقاء صعب.

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رابط بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود

النادي الأهلي المصري يتواجد في المركز الأول من الترتيب العام برصيد 65 نقطة بعد فوزه الصعب علي حساب نادي وادي دجلة في المواجهة الماضية بهدفين دون رد، وقد الفريق أداء غير مبرر علي الإطلاق ولم يكن هناك أي جوانب فنية واضحة.

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