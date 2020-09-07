تعرف على آخر مشاركة لطاهر محمد مع المقاولون بعد تواجده أمام دجلة

يعود طاهر محمد مهاجم المقاولون العرب، لقائمة فريقه المواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الدوري، بعد غياب طويل دام لمدة ٧ شهور، من ضمنهم فترة توقف الدوري الممتاز، في شهر مارس آثر تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.
كانت آخر مشاركة رسمية لطاهر محمد مع المقاولون العرب، في الدوري الممتاز، أمام بيراميدز، في ١١ فبراير الماضي، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري.
شارك طاهر محمد منذ قليل مع المقاولون أمام دجلة حيث حل بديلًا في الدقيقة ٢٥بعد إصابة عبد الله ياسين، وسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.
وانتقل طاهر محمد بشكل رسمي لصفوف النادي الأهلي بعدما توصل الناديين لإتفاق نهائي بشأن ضمه، والتي ستكون بنهاية الموسم الجاري.
وكانت الوفد قد أنفردت يوم الجمعة الماضية، بنشر خبر عن جاهزية طاهر محمد للمشاركة مع الفريق أمام وادي دجلة، بعنوان "طاهر محمد جاهز لمباراة المقاولون ووادي دجلة"، بعد تعافيه وجاهزيته
جاء تشكيل ذئاب الجبل لمباراة اليوم كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح، حسن الشامي، في الوسط: يوسف الجوهري، معروف يوسف، كريم مصطفى، في الهجوم: عبد الله ياسين، سيف الدين الجزيري، لويس إدوارد.
على مقاعد البدلاء: طاهر محمد، حسن شاهين، عبد الوهاب إسماعيل، عبد الرحمن فاروق ، محمد سوسته ، محمود السيد، فاروقا، محمد مجلي، محمد عصام.
ويحتل ذئاب الجبل، المركز الرابع برصيد 43 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.
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