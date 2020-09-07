تعرف على آخر مشاركة لطاهر محمد مع المقاولون بعد تواجده أمام دجلة

‎يعود طاهر محمد مهاجم المقاولون العرب، لقائمة فريقه المواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الدوري، بعد غياب طويل دام لمدة ٧ شهور، من ضمنهم فترة توقف الدوري الممتاز، في شهر مارس آثر تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

‎كانت آخر مشاركة رسمية لطاهر محمد مع المقاولون العرب، في الدوري الممتاز، أمام بيراميدز، في ١١ فبراير الماضي، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري.

شارك طاهر محمد منذ قليل مع المقاولون أمام دجلة حيث حل بديلًا في الدقيقة ٢٥

بعد إصابة عبد الله ياسين، وسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

‎وانتقل طاهر محمد بشكل رسمي لصفوف النادي الأهلي بعدما توصل الناديين لإتفاق نهائي بشأن ضمه، والتي ستكون بنهاية الموسم الجاري.

‎وكانت الوفد قد أنفردت يوم الجمعة الماضية، بنشر خبر عن جاهزية طاهر محمد للمشاركة مع الفريق أمام وادي دجلة، بعنوان "طاهر محمد جاهز لمباراة المقاولون ووادي دجلة"، بعد تعافيه وجاهزيته

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بشكل كامل، من الإصابة التي تعرض لها بشد بالعضلة الأمامية، حيث شهدت قائمة المقاولون تواجد طاهر محمد على مقاعد البدلاء.

‎جاء تشكيل ذئاب الجبل لمباراة اليوم كالتالي:

‎في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح، حسن الشامي، في الوسط: يوسف الجوهري، معروف يوسف، كريم مصطفى، في الهجوم: عبد الله ياسين، سيف الدين الجزيري، لويس إدوارد.

‎على مقاعد البدلاء: طاهر محمد، حسن شاهين، عبد الوهاب إسماعيل، عبد الرحمن فاروق ، محمد سوسته ، محمود السيد، فاروقا، محمد مجلي، محمد عصام.

‎ويحتل ذئاب الجبل، المركز الرابع برصيد 43 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.