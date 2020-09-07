رمضان صبحي: المفاوضات مع بيراميدز سارت في احترافية تامة

أكد النجم الدولي رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن المفاوضات مع النادي سارت في احترافية تامة. وقال رمضان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: " مفاوضات بيراميدز بدأت يوم 9 أغسطس والاحترافية سر إتمام الصفقة، وانتهت في 3 أيام فقط". في 3 أيام فقط". وأضاف : "أمامي تحد أكبر بعد رحيلي إلى بيراميدز". واختتم: "هدفي الرئيسي أن أحقق النجاحات مع بيراميدز ومسألة العودة لأوروبا أمر مستقبلي".

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