طاهر محمد يضع المقاولون في المقدمة أمام وادي دجلة بالشوط الأول

تقدم المقاولون العرب على نظيره وادي دجله بهدف نظيف في الشوط الأول الذي يقام بستاد بتروسبورت ضمن الجولة 25 لبطولة الدوري العام. ضمن الجولة 25 لبطولة الدوري العام. سجل الهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 44. المعروف أن المقاولون في المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

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