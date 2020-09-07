تقدم المقاولون العرب على نظيره وادي دجله بهدف نظيف في الشوط الأول الذي يقام بستاد بتروسبورتضمن الجولة 25 لبطولة الدوري العام.
سجل الهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 44.
المعروف أن المقاولون في المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد يضع المقاولون في المقدمة أمام وادي دجلة بالشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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