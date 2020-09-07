الإسماعيلي يتقدم على نادي مصر بهدف في الشوط الأول

تقدم الإسماعيلي على نادي مصر بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد الإسماعيليةضمن الجولة 25 للدوري الممتاز.
سجل الهدف عمر الوحش في الدقيقة23 من ضربة جزاء.
يذكر أن الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة ،ونادي مصر السابع عشر وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.
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