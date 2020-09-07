الإسماعيلي يتقدم على نادي مصر بهدف في الشوط الأول

تقدم الإسماعيلي على نادي مصر بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد الإسماعيلية ضمن الجولة 25 للدوري الممتاز. ضمن الجولة 25 للدوري الممتاز. سجل الهدف عمر الوحش في الدقيقة 23 من ضربة جزاء. 23 من ضربة جزاء. يذكر أن الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة ،ونادي مصر السابع عشر وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.

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