رمضان صبحي: أتمنى تحقيق إنجازات كبيرة مع بيراميدز

أبدى النجم الدولي رمضان صبحي سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وقال رمضان في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقة: "أنا سعيد بالانضمام إلى فريق بيراميدز وأشكر عيد وهاني سعيد، والأمر لم يحصل على فترة كبيرة". "أنا سعيد بالانضمام إلى فريق بيراميدز وأشكر عيد وهاني سعيد، والأمر لم يحصل على فترة كبيرة". وأضاف: "الموضوع بدأ بسرعة كبيرة ووجدت الاحترافية في بيراميدز وأشكرهم على التمسك بخدماتي". وتابع: "بيراميدز وقف بجواري في الفترة الماضية وأتمنى أن نحقق إنجازات كبيرة للنادي وسأكون أحد أفراد هذه المنظومة الناجحة".

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