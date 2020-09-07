مدير تعاقدات بيراميدز: السرعة والحسم وراء إتمام صفقة رمضان صبحي

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن التعاقد مع النجم الدولي المصري رمضان صبحي احتاج لعاملي السرعة والحسم. وقال بسيوني في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقة: "التعاقد مع رمضان صبحي كانت عملية سريعة تتواكب مع العمل بالمنظومة التي نعمل فيها مع بيراميدز". بيراميدز". وأضاف: "إتمام الصفقات يحتاج لعاملين مهمين جدًا وهو السرعة والحسم". واختتم: "بيراميدز آخر فريق قدم عرضاً للتعاقد مع رمضان صبحي كما أننا العرض الأقل الذي وصل للاعب".

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