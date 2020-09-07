هاني سعيد: رمضان صبحي أمامه تحدي كبير وهدفنا الفوز بالكونفيدرالية

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنه كان سعيدًا للغاية بتعاقد النادي مع النجم الدولي رمضان صبحي لدعم فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
وقال هاني سعيد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لإعلان التعاقد مع اللاعب: " رحبت بصفقة رمضان منذ طرح اسمه لأول مرةداخل النادي، لن أتكلم كثيرًا عن قدرات اللاعب الفنية فالجميع يعرفه جيدًا .
وأضاف: " بيراميدز يريد تحقيق إنجازات ورمضان أمامه تحدي كبير ".
واختتم: " طموحاتنا كبيرة في الموسم الحالي لاقتناص بطولة الكونفدرالية وهدفنا الفوز بالألقاب ".
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