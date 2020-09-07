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ممدوح عيد: رمضان صبحي أهم لاعب في مصر لـ 10 سنوات قادمة

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أبدى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز سعادته الكبيرة بتعاقد النادي مع النجم الدولي رمضان صبحي وذلك ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال عيد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم

رمضان صبحي للجماهير: أنا سعيد بإتمام صفقة رمضان صبحي، هو أهم اللاعبين في مصر وسيكون أهم لاعب في السنوات العشرة القادمة لمنتخب مصر.

وأضاف: " تألق رمضان في المنتخب الأولمبي كان دافع كبير لحسم الصفقة خاصة أننا ندعم الفريق من كل النواحي ونزود شخصية الفريق".

وتابع: " كنا بحاجة لرمضان بصفاته القيادية التي أظهرها مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا بجانب خبراته رغم صغر سنه لأنه لعب في الفريق الأول وعمره 16 سنة".

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