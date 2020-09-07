ممدوح عيد: رمضان صبحي أهم لاعب في مصر لـ 10 سنوات قادمة

أبدى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز سعادته الكبيرة بتعاقد النادي مع النجم الدولي رمضان صبحي وذلك ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
وقال عيد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمرمضان صبحي للجماهير: أنا سعيد بإتمام صفقة رمضان صبحي، هو أهم اللاعبين في مصر وسيكون أهم لاعب في السنوات العشرة القادمة لمنتخب مصر.
وأضاف: " تألق رمضان في المنتخب الأولمبي كان دافع كبير لحسم الصفقة خاصة أننا ندعم الفريق من كل النواحي ونزود شخصية الفريق".
وتابع: " كنا بحاجة لرمضان بصفاته القيادية التي أظهرها مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا بجانب خبراته رغم صغر سنه لأنه لعب في الفريق الأول وعمره 16 سنة".
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