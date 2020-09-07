أخبار اتحاد جدة| الهولندي ستروير يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى كريم الأحمدي

أصاب محترف اتحاد جدة، كريم الأحمدي، المسؤولين في فريقه السابق، تفينتي أنشخيده، بصدمة قوية؛ بعد اقترابه من تجديد عقده مع ناديه السعودي، وعدم العودة إلى هولندا.

وأكدت مصادر إعلامية أن إدارة اتحاد جدة اقتربت من تمديد عقد الأحمدي صاحب الـ35 عامًا، والذي نفى رحيله عن الفريق الاتحادي عقب مباراة النصر مساء الجمعة الماضي بالدوري، مؤكدا سعادته وارتياحه الكبير رفقة النمور.

موقف كريم الأحمدي دفع المدير التقني لنادي تفينتي، يان ستروير، إلى إطلاق تصريحات نارية حيال اللاعب؛ لأن النادي الهولندي أجرى محادثات مع اللاعب المغربي لفترة طويلة، وكان على استعداد لانتظار انتهاء المنافسة في السعودية من أجل إحضار محترف الاتحاد.

وقال ستروير في تصريحات نقلتها المواقع الهولندية “إنه أمر مخز، كنا نود أن نسمع ذلك قبل قليل، لكن هذا اختياره. كان لدينا أمل في أن يأتي كريم، ولكن للأسف لدينا الآن الوضوح وسنستمر في عملنا”.

جدير بالذكر أن عقد كريم الأحمدي ينتهي مع اتحاد جدة بنهاية منافسات الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، خلال الفترة الحالية، ولكن العميد فضل الإبقاء عليه والتمديد له موسم آخر؛ نظرا لشخصيته القيادية وأهميته في منطقة الوسط.

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