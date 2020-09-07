دي روسي يقترب من تدريب نادٍ كبير في إيطاليا

أطلق الدولي الإيطالي السابق وأسطورة روما المعتزل، دانييلي دي روسي، العنان للشروع في مسيرته التدريبية المرتقبة في مقابلة صحفية على هامش حفل توزيع جوائز الدوري الإيطالي عن الموسم المنصرم.

وتحدث دي روسي (37 عامًا) إلى الصحافة المحلية في إيطاليا ليعلن استعداده تولي تدريب أحد فرق الكالتشيو في المستقبل القريب، بعد أن حصل على كل التراخيص التي تخول له التدريب في المستويات العليا.

تقمص دي روسي ألوان روما من 2002 إلى 2019 وخاض أكثر من 600 مباراة في جميع المسابقات، قبل أن تنتهي رحلته مع الجيالوروسي الصيف الماضي ليخوض موسم واحد مع بوكاجونيورز الأرجنتيني ويعلن اعتزاله.

يطمح دانييلي في أن يصبح مدربًا لفريق فيورنتينا، خاصة وأنه مر بمراحل مفاوضات مع النادي المنتمي إلى مدينة فلورنسا، بيد أن التراخيص المطلوبة حالت دون الأمر. ارتبط اسمه أيضًا بتدريب بريمافيرا (فريق شباب) روما.

Advertisements

“انضممت إلى وكالة عالمية للاعبين والمدربين من أجل الانخراط أكثر في هذه المهنة، أنا على وشك الحصول على التراخيص من أجل مزاولة مهمتي كمدرب بصفة رسمية”، هكذا تحدث دي روسي للصحافة الإيطالية.

وأضاف: “اتمنى أن أحصل على فرصة في القريب العاجل، فيورنتينا نادٍ كبير في إيطاليا وأنا على استعداد أن أقطع الطريق مشيًا إلى هناك من أجل تولي الوظيفة”.

وأردف دي روسي عن نماذج اللاعبين الذين أصبحوا مدربين جيدين: “لم اتوقع أبدًا أن يصير سيميوني إنزاجي أو رينو جاتوسو مدربين جيدين”.

..