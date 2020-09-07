بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي وحرس الحدود” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 7-9-2020 ضمن الجولة 25 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الاهلي وحرس الحدود” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد حرس الحدود (المكس).

يحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 14 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي حقق الفوز أمس على “طلائع الجيش”.

ولعب الاهلي 24 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل مباراتين، وخسر مباراة واحدة على يد “الزمالك“، وسجل لاعبوه 58 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 8 مرات فقط كأقوى دفاع.

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في المقابل يتواجد “حرس الحدود” في المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز 13 “طلائع الجيش”، وبفارق نقطة واحدة عن “الإسماعيلي” الذي يحتل المركز 11.

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الاهلي 0-0 حرس الحدود

ستاد المكس (الإسكندرية)

الدوري المصري (الجولة 25)

⌚تبدأ في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش.

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