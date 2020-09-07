الشباب السعودي ينهي الصراع ويوافق على فسخ عقد جمال بلعمري!

أنهى فريق الشباب السعودي الصراع بالموافقة على طلب المدافع الدولي الجزائري “جمال بلعمري” بإلغاء عقده مع النادي بعد شهور من الأزمات بين اللاعب وإدارة الفريق.

ونشرت إدارة الشباب السعودي بيان رسمي جاء فيه : “وافقت إدارة نادي الشباب على الطلب المقدم من اللاعب الجزائري جمال الدين بلعمري بإلغاء عقده مع النادي بموجب الطلب المستلم بتاريخ 1 سبتمر 2020”.

وأضاف البيان : “سيلتزم اللاعب بدفع المبلغ الموطح في طلبه لصالح النادي. وأشعرت إدارة النادي اللاعب والاتحاد السعودي بقبول طلب إلغاء العقد”.

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وتابع : “وتعتزم الإدارة الشبابية في الأيام المقبلة بإصدار بيان توضيحي وتفصيلي يكشف جميع الملابسات حول قضية اللاعب مع الشباب والتي قادت الإدارة على قبول طلب إلغاء عقد اللاعب”.

يذكر ان الأزمة بين جمال بلعمري ونادي الشباب قد اشتعلت بعد قرار مجلس الإدارة بخصم 50% من رواتب كافة اللاعبين، خلال أزمة فيروس كورونا، إلا أن المدافع الجزائري رفض تخفيض راتبه.

وكان جمال بلعمري بطل افريقيا 2019 في مصر مع المنتخب الجزائري، قد إنضم إلى نادي الشباب في الميركاتو الصيفي 2016 قادماً من صفوف نادي “وفاق سطيف” الجزائري وشارك خلال أربع مواسم في 71 مباراة بمختلف المسابقات مع نادي الشباب.

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