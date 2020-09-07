أخبار الهلال| بالصور.. لوشيسكو يُشعل غضب جماهير أولمبياكوس!

وجهت جماهير أولمبياكوس اليوناني انتقادات حادة إلى مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، بعد إجابته عن سؤال خلال استضافته مع أحد البرامج التلفزيونية الرومانية، عقب أيام قليلة من حسم الزعيم لبطولة الدوري السعودي للمحترفين قبل نهايتها بجولتين.

وأجاب مدرب الهلال على سؤال عما إذا كان سيوافق على تدريب أولمبياكوس في حالة عودته إلى اليونان، وأكد لوشيسكو أن هذا الأمر مستحيل، كونه يرتبط بعلاقة قوية مع فريقه السابق باوك، الذي حقق معه الثنائية المحلية موسم 2018 ـ 2019.

وقام موقع “thrylos24″، المنتمي لنادي أولمبياكوس، بإطلاق الهجوم على مدرب الهلال بعد هذه الإجابة، وقال في سخرية كبيرة “يا لسوء الحظ، أولمبياكوس ليس وجهة لوشيسكو! لقد بكت كل الجماهير من الضحك طبعًا! تحدث مدرب باوك السابق رازفان لوشيسكو في برنامج تلفزيوني في رومانيا حول عدة قضايا. بالطبع، سأله مقدم البرنامج من أجل “إشعال النار” إذا كان سيذهب إلى أولمبياكوس في حال عودته إلى اليونان”.

وأضاف “في البداية لم يدع أحد المدرب المعني إلى أولمبياكوس. ولن يكون هذا هو الحال. لكنك أيضًا يا رازفان، هل من الممكن أنك لا تريد أن تحضر إلى أولمبياكوس العملاق. مع ذلك نحن في بيرايوس كنا نبكي منذ أن قلت ما قلته. من الضحك بالطبع”.

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وكان مدرب الهلال قد قارن موقفه مع موقف والده، ميرسيا لوشيسكو، الذي واقف قبل أسابيع على قيادة فريق دينامو كييف الأوكراني، الغريم اللدود لفريق شاختار، نادي ميرسيا السابق الذي حقق معه إنجازات رائعة على مدار 12 عامًا.

وسُئل مدرب الهلال عما إذا كان سيفعل الشيء نفسه، إذا عاد إلى اليونان، أي أنه سيذهب إلى خصم باوك، أولمبياكوس، وانزعج رازفان من السؤال لكنه في النهاية أعطى إجابة “أنا رازفان، إنه ميرسيا. هما حالتان مختلفتان. لكن لماذا تسألني هذا السؤال؟ “حسنًا ، سأجيب عليك: لن أذهب إلى أولمبياكوس”.

جدير بالذكر أن لوشيسكو تُوج مع الهلال العام الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، واستطاع في الموسم الحالي حسم لقب الدوري السعودي قبل نهايته بجولتين، ووصل مع الفريق الأزرق كذلك إلى نصف نهائي كأس الملك.

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