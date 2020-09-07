أخبار الاهلي: لاعب طلائع الجيش يدخل حسابات فايلر لضمه في الميركاتو الصيفي

دخل لاعب منتخب مصر للشباب، وفريق طلائع الجيش، “محمد شحاتة”، ضمن المرشحين للانتقال إلى النادي الاهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ورشح وكيل شحاتة، اللاعب لمسئولي النادي الأهلي، خاصة أنه أحد اللاعبين المميزين في صفوف طلائع الجيش، كما تألق هذا الموسم بشكل كبير، بعدما شارك في عدد من المباريات بشكل أساسي، كما سجل هدفا في شباك الزمالك خلال مباراة الفريقين بالدور الأول.

وتلقت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، ترشيحات لعدد من اللاعبين في الصيف الجاري، خاصة أنها تسعى لدعم الفريق بلاعبين مميزين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الزمالك قد ارسل عرضا رسميا قبل بداية الموسم الجاري لضم شحاتة، بعدما رشحه طارق يحيى لمسئولي النادي الأبيض، لكن مسئولو الطلائع رفضوا التفريط في اللاعب.

محمد شحاتة شارك هذا الموسم مع طلائع الجيش في 13 مباراة بمسابقة الدوري المصري وسجل هدفا واحدا كان في شباك الزمالك.

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