رسميًا: بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع قائد المنتخب المصري الأولمبي “رمضان صبحي” من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.

ويعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي في تمام السادسة مساء بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

ووفقًا لمصدر داخل نادي بيراميدز، فإن النادي نجح في حسم صفقة رمضان صبحي مقابل حصول ناديه السابق هدرسفيلد على مبلغ خمسة ملايين جنيهًا إسترلينيًا، رغم موافقته السابقة على انتقال اللاعب إلى الأهلي مقابل ثلاثة ملايين و250 ألف جنيه إسترليني.

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وأضاف المصدر ذاته “رمضان صبحي سيوقع على عقد طويل الأمد حتى عام 2025، بدلًا من ثلاثة أعوام فقط، حسب الاتفاق المسبق بين الطرفين، حيث تم تعديل الاتفاقية مع رفع الراتب السنوي للاعب”.

وأوضح أيضًا إلى أن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيتضاعف في المواسم الخمسة، حيث سيحصل على ضعف قيمة الراتب الذي كان سيتقاضاه في الـ3 مواسم.

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

وكشفت مصادر في وقت سابق عن حصول رمضان صبحي على 100 مليون جنيه عن الـ3 سنوات بما يعني أن اللاعب سيرتفع راتبه في الخمسة مواسم إلى 200 مليون جنيه، بمعدل 40 مليون جنيه سنويًا، ليصبح اللاعب الأعلي أجرًا في تاريخ اللاعبين المحليين داخل الدوري المصري.

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي 2020/2019 مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة واحدة.

وسيكون رمضان صبحي هو الصفقة الرسمية الثانية لنادي بيراميدز، استعدادا للموسم المقبل، بعد أحمد فتحي، مع عدم إعلان النادي لتعاقده مع شريف إكرامي حتى الآن رغم تلميحات اللاعب في وقت سابق حول اقترابه من الانتقال رسميا.

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