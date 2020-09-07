رياضة | أول صدام بين كومان وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر أول صدام بين كومان وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أنه من المحتمل وجود صدام مرتقب ويلوح في الأفق بين إدارة برشلونة الإسباني والهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن رونالد كومان طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكدت الصحيفة الألمانية أن إدارة برشلونة تفضل التعاقد مع نجم الفريق السابق الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الذي قرر الرحيل عن الفريق البافاري في الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن أدارة البلوجرانا حاولت الضغط على كومان من أجل إقناعه بالتعاقد مع ألكانتارا بدلاً من التعاقد مع فينالدوم.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ألكانتارا ينتهي عقده في الصيف المقبل ويعتبر مطمعاً لعدة أندية على رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين كما أن فينالدوم ينتهي عقده مع ليفربول في 2021 ولم يجدد عقده حتى الآن.