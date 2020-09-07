رياضة | كلمات مؤثرة من كورتوا بعد إرتداء قميص كاسياس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر كلمات مؤثرة من كورتوا بعد إرتداء قميص كاسياس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، عن سعادته بارتداء القميص رقم 1 هذا الموسم، لأول مرة في مسيرته الكروية مع الأندية.

ونشر كورتوا بيانًا رسميًا على موقعه الإلكتروني قال فيه:-

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"عندما طلب مني ريال مدريد اللعب بالقميص رقم 1، شعرت بالفخر حقًا، فهي مكافأة النهاية للاحتفال بالموسم الماضي الصعب والناجح، هذا يحفزني أكثر لتحقيق نتائج عظيمة، واللعب بالقميص رقم 1 له قيمة رمزية مهمة، وبلا شك إنه رقم عظيم لأي حارس مرمى يرتديه".

وأضاف: "على خطى أساطير حقيقية في ريال مدريد مثل إيكر كاسياس وريكاردو زامورا وبودو إلجنر وفرانسيسكو بويو، أنا ممتن لتمثيل أفضل ناد في العالم، ليس سرًا أن كاسياس هو أكبر مثال لي بين الحراس الأساطير، على الرغم من أنه قرر إنهاء مسيرته، فهو سيظل رقم 1 على الإطلاق".

واختتم: "آمل أن أعيش لحظات رائعة بهذا القميص مثل إيكر كاسياس، وأن أجعل الجميع في ريال مدريد يفخورون بي".