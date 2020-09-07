رياضة | هاني سعيد: رمضان صبحي قادر على مساعدة بيراميدز في تحقيق أهدافه

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالتعاقد مع رمضان صبحي والذي انتقل رسميا لصفوف النادي السماوي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي خلال تقديم اللاعب :"عندما عرضت على فكرة التعاقد مع رمضان صبحي كنت سعيد للغاية لأن الجميع يعلم إمكانياته جيدا".

وأكد أن رمضان صبحي قادر على مساعدة بيراميدز على تحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.

وقال رمضان صبحي :"حضرت إلى بيراميدز من أجل تحقيق جميع الطموحات في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يض مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأشار بأن المفاوضات مع النادي بدأت من يوم 9 أغسطس والصفقة انتهت في 3 أو 4 أيام والصفقة انتهت سريعا".