رياضة | رمضان صبحي يكشف دور إكرامي ونجله في انتقاله لصفوف بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يكشف دور إكرامي ونجله في انتقاله لصفوف بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي الوافد الجديد لصفوف نادي بيراميدز حقيقة ما أثير مؤخرا حول تدخل والد زوجته إكرامي الشحات وشريف إكرامي شقيق زوجته في صفقة انتقاله إلى النادي السماوي.

رمضان قال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام لاعبا جديدا لنادي بيراميدز :"لا يوجد أي دليل لتدخل الكابتن إكرامي الشحات وشريف إكرامي عن انتقالي إلى نادي بيراميدز".

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وأضاف"من يملك أي دليل على أن الكابتن إكرامي أو شريف إكرامي فليظهره أنا من اتخذت القرار وانتقلت إلى نادي بيراميدز ولا أحد له دخل في هذا الأمر".

وواصل :"والدليل على ذلك أنني متواجد لوحدي هنا وليس معي كابتن إكرامي أو شريف".

وقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد رمضان صبحي مساء اليوم الاثنين بعدما تعاقد معه رسميا لمدة 5 مواسم.