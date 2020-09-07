رياضة | بيراميدز: رمضان صبحي إضافة كبيرة لنا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز: رمضان صبحي إضافة كبيرة لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن صفقة انتقال رمضان صبحي إلى النادي تمثل إضافة كبيرة لنا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي خلال تقديم اللاعب لوسائل الإعلام :"رمضان صبحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وهو من أهم لاعبي منتخب مصر الأول والأوليمبي.

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وتابع :"هو لاعب يملك خبرات عديدة كما أنه سيساعد الفريق وسيكون من أهم الأعمدة في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أهداف النادي.

وواصل :"نبحث عن مصلحة نادي بيراميدز ونحن موجودين في النادي من أجل احتياجات الفريق، والحمد لله نجحنا في التعاقد مع رمضان صبحي".

وزاد :"فخورين بأننا نحافظ على سرية التعاقدات معنا وما يثار عبر وسائل الإعلام يكون اجتهادات ومن الممكن أن يكون صح أو خطأ".