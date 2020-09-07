رياضة | ميسي يظهر للمرة الأولى فى تدريبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يظهر للمرة الأولى فى تدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الاثنين الظهور الأول الاعب الدولي الأرجنتيني ليو ميسي فى تدريبات نادي برشلونة الاسباني بعد إعلان بقاءه رسميا في صفوف النادي الكتالوني هذا الموسم.

ويستعد ميسي مع برشلونة لبداية بطولة الدوري الاسباني الممتاز منتصف هذا الشهر.

يذكر أن ميسي قد أعلن منذ اسابيع انه يرغب فى الرحيل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني هذا الصيف بسبب عدم وجود مشروع حقيقي بالنادي وعدم اقتناعه بجوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي والمدرب الجديد رونالد كومان.

وعاد ميسي هذا الأسبوع حيث أعلن بقاءه مع النادي الكتالوني حتي نهاية عقده فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعام 2021.