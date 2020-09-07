رياضة | الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مسؤولو النادي الأهلي إلى التعاقد مع كريم طارق لاعب نادي بتروجيت والمعار لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

ويقدم كريم طارق مستوى رائع مع طلائع الجيش، خلال الفترة الحالية، ما جعل الأهلي يضع أعينه على اللاعب من أجل ضمه خلال الصيف الجاري.

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وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك تواصل مستمر بين إدارة الأهلي وبتروجيت، وأن هناك اتفاق مبدئي مع النادي البترولي على ضم اللاعب.

وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن اللاعب سوف يقدم مستوى رائع مع الأحمر في حال التعاقد معه، بالإضافة إلى صغر سنه وقدرته على تعويض رحيل رمضان صبحي.

يذكر أن ناديي الزمالك وبيراميدز دخلا مؤخرًا في مفاوضات مع إدارة بتروجت للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.