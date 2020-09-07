رياضة | مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لأوباما وجابر.. وعودة الونش

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لأوباما وجابر.. وعودة الونش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجا تأهيليا تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الاحمال بالفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة بعض التدريبات التأهيلية والبدنية، استعدادا لمواجهة الفريق المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد برج العرب.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

كما شهدت تدريبات الفريق الأبيض مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بشكل طبيعي.

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وانتظم الونش في المران بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل، وخوضه البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بشكل طبيعي، طبقا لقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وحرص لاعبي الفريق على تقديم تحية خاصة للونش عقب نزوله أرض الملعب، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.