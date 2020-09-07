رياضة | الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، إعارة محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، بداية من الموسم الجديد، بعد أزمته الأخيرة مع كابتن الفريق محمد الشناوي.

الأهلي يدرس إعارة كهربا

كشفت مصدر صحفية داخل النادي الأهلي، أن المدرب السويسري رنيه فايلر، قد منح لجنة التخطيط الضوء الأخضر لإعارة كهربا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضح أن موافقة المدرب السويسري رنيه فايلر على إعارة محمود عبد المنعم كهربا، تأتي بسبب كثرة أزماته وعدم التزامة بالتعليمات داخل الفريق، ولاسيما أزمته مع محمد الشناوي، حيث رأى المدير الفني أن اللاعب تعامل مع كابتن الفريق بطريقة غير مقبولة.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والحرس :-

1- الأهلي 65 نقطة.

2- الزمالك 51 نقطة. تعديل

3- بيراميدز 45 نقطة.

4- المقاولون العرب 43 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.

6- سموحة 32 نقطة.

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7- إنبي 32 نقطة.

8- الانتاج الحربي 30 نقطة.

9- الجونة 28 نقطة.

10- مصر المقاصة 27 نقطة.

11- الاسماعيلي 27 نقطة.

12- حرس الحدود 26 نقطة

13- طلائع الجيش 26 نقطة.

14- وادي دجلة 26 نقطة.

15- أسوان 25 نقطة.

16- المصري 22 نقطة.

17- اف سي مصر 18 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.