رياضة | الزمالك يبدأ الاستعداد لسموحة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يبدأ الاستعداد لسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، عقب الفوز على طلائع الجيش أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأت التدريبات بفترة احماء تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، وذلك قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى التي شاركت في مواجهة أمس والثانية لباقي اللاعبين.

وخضع اللاعبون الذين خاضوا مواجهة أمس أمام طلائع الجيش لبعض التدريبات الخفيفة، بينما أدى باقي اللاعبين فقرة بدنية خاصة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز .