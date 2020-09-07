رياضة | نجم روما يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم روما يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البوسني إدين دزيكو يرغب في الرحيل عن صفوف روما الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن دزيكو طلب من ناديه الإيطالي السماح له بالرحيل من أجل الإنضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن دزيكو البالغ من العمر 34 عامًا يعتبر من أحد أهداف يوفنتوس في الصيف الحالي من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين علمًا بأن عقد النجم البوسني ينتهي في 2022.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن دزيكو يلعب في صفوف روما منذ عام 2016 وخاض مع فريق ذئاب العاصمة الإيطالية حتى الآن 222 مباراة في جميع البطولات وسجل 106 هدفًا وصنع 50 هدف آخرين.