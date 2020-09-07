رياضة | حمادة عبد اللطيف لـ "الخليج 365 الرياضي": كارتيرون معلم وقماشته أقل من الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر حمادة عبد اللطيف لـ "الخليج 365 الرياضي": كارتيرون معلم وقماشته أقل من الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حمادة عبدا للطيف نجم نادي الزمالك السابق في فترة الثمانينات، بالمستوى المميز الذي يقدمه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبداللطيف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": " ما يقدمه كارتيرون دليل قاطع على أنه مدرب من طراز رفيع بعد أن اقترب من كل الأهداف التي تعاقد مع الزمالك من أجلها".

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وأضاف: " التتويج بالسوبرين أمام الترجي والأهلي والفوز علي الأهلي في الدوري والصعود لدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا كلها أهداف وضعها لنفسه الفرنسي ووصل إليها".

وتابع حاوي الزمالك السابق: " الاسكواد الموجود في الزمالك أقل منه في الأهلي وبيراميدز والدليل الاعتماد على هذا الكم من الناشئين، وهو غير موجود عند منافسيه ولذلك تفوقه على هذه الفرق الكبرى مؤخرا هو تميز ومهارة من الديك الفرنسي" .

وأتم :"حظوظ الفرق الأربعة متساوية للتويج باللقلب القاري ولكن تفاصيل هذه المباريات النهائية هو مفتاح الحسم لمثل هذه المواجهات" .