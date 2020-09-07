رياضة | تعرف على تفاصيل الظهور الأول لميسي في برشلونة بعد انتهاء الأزمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل الظهور الأول لميسي في برشلونة بعد انتهاء الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد الدولي الأرجنتينى ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسبانى، للمرة الأولى فى مقر تدريبات الفريق، اليوم الاثنين، عقب أزمة رحيله عن صفوف فريقه الكتالوني.

ونشر نادي برشلونة فيديو لميسي لحظة وصوله لمقر التدريبات بعدما ظهر صباح اليوم فى فيديو النادى للإعلان عن قميص الفريق الكتالونى الثالث، الذى تم طرحه فى الأسواق اليوم، الاثنين.

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وومن المقرر ان تشهد تدريبات الفريق الكتالونى عصر اليوم، الاثنين، عودة اللاعب بعد خضوعه لمسحة كورونا فى منزله عن طريق فريق طبى متخصص أرسلته إدارة النادى صباح اليوم.

وأعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني، عدم تغريم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق فى الأيام الماضية، كما ذكرت شبكة ESPN العالمية وذلك بعد العدول عن قرار الرحيل وقرار البرغوث البقاء فى النادى الكتالوني حتى نهاية عقده الموسم المقبل.

ويخوض ميسي أولى مباريات الرسمية مع برشلونة، أمام فياريال في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2020-2021، بتاريخ 27 سبتمبر الجارى، وانتهت أزمة اللاعب بإعلانه البقاء فى كتالونيا، بعدما كان البرغوث قد أثار جدلا كبيرا بين جماهير الفريق بإعلانه رغبته فى مغادرة كامب نو بسبب عدة أزمات مع إدارة النادى.