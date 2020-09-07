رياضة | انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وظهر اللاعب الأنجولى جيرالدو دا كوستا بشكل متوسط خلال الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز مع النادى الأهلى مما جعل فايلر يرغب فى رحيله خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى يضغط على جيرالدو من أجل الموافقة على الرحيل والانتقال إلى فريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الصفاقسي قد تقدم بعرض للنادي الاهلي من أجل ضم جيرالدو ولكن مازال اللاعب لم يوافق بعدما رفض عرض من النادى التونسي يناير الماضي بسبب المقابل المادى.