اتحاد الكرة يرشح 25 حكماً مساعداً للحصول على رخصة تقنية الفيديو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشحت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، 25 حكماً مساعداً للحصول على رخصة تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الـ52 حكماً الحاصلين على الرخصة جميعم حكام ساحة، وهو ما لا يمنحهم الفرصة لحسم حالات الجدل في لعبات التسلل، كما حدث في هدف وادى دجلة أمام الأهلى في المباراة الأخيرة في الدورى وتم الغائه بقرار من جهاد جريشة بعد اللجوء للفار.
وبالرغم من مطالبات أندية الدوري الممتاز لتطبيق نظام تقنيه الفيديو خلال مباريات الدوري إلا أنها اثارت جدل واسع بين معظم الأندية خلال مباريات الدوري وخاصة عقب استئناف بطولة الدوري الممتاز بعد التوقف الماضي على إثر جائحة كورونا.
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