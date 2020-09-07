شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد نوفاك ديوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة جراء ضربه لحكمة بالكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استبعد المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش، من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، عقب ضربة الكرة على إحدى مراقبات الخط بملعب آرثر اشي.

بينما كان ديوكوفيتش متعادلا بـ5-5 في المجموعة الأولى بالمباراة التي خاضها مع بابلو كورينو بوستا، عندما ضرب الكرة التي أصابت مراقبة الخط في حركة لا يبدو أنه كان قد صوب نحوها إلا أن الكرة أصابت المراقبة التي سقطت على الأرض في الحال.

وكتب ديوكوفيتس على صفحته الرسمية بموقع انستغرام، عقب الحادث قائلا: «الأمر كله تركني حزينا وفارغا، تفقدت مراقبة الخط وقال لي (مسؤولو) البطولة أنها بخير الحمد لله، أنا آسف جدا على ما تسببت به عن غير قصد».

وأضاف: «بالنسبة للاستبعاد، على العودة لذاتي والعمل على خيبة أملي وتحويل هذا كله إلى درس لتطوري كلاعب وكإنسان، أعتذر لبطولة أمريكا المفتوحة وكل من تأثر بتصرفي، وأنا ممتن جدا لفريقي وعائلتي لكونهم لدعمهم الصلب معي.. وللمعجبين لوجودهم معي دائمًا. شكرا لكم وانا اسف جدا».