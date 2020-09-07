شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مشرف ردًا على انتقادات «الجبلاية»: «فضحوا مصر أمام العالم ويلومونني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
رفض علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية، الانتقادات التي تعرض لها من قبل مسؤولى اتحاد الكرة بعد تغريدته على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تعقيبا على أزمة اختفاء الكؤوس، وجاء نصها كالتالى «الحمد لله إن اتحاد الكورة مالوش دعوة بالسياحة والآثار وإلا كنا هنصحى ما نلاقيش الهرم».
وقال مشرف غاضبًا: يتحدثون عن تقديم شكوى ضدى للحديث عبر صفحتى الشخصية كمواطن مصري عبر عن غضبه لفقدان كؤوس لا تقدر قيمتها بثمن، وكانت سببًا في إسعاد الملايين بالتتويج ملوكًا لإفريقيا.
وتابع: لا يوجد خلاف بينى وبين أي مسؤول حالى أو سابق في الجبلاية، ولكنى أتحدث عن حدث اهتم به العالم كله وأثار حزن واهتمام كل المصريين.
وأختتم: فضحوا مصر أمام العالم، ويلومونني على تغريدة.؟
يذكر أن مسؤولى اتحاد الكرة أعلنوا عن اعتزامهم تقديم شكوى ضد علاء مشرف، أمين صندوق اللجنة لوزير الشباب والرياضة، بعد تدوينة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
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