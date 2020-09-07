شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء كأس افريقيا يشعل الخلاف بين الاولمبية والجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد مسؤولو اتحاد الكرة على علاء مشرف، امين صندوق الجنة الاولمبية على تغريدته على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تعقيبًا على أزمة اختفاء الكؤوس، وجاء نصها كالتالى «الحمد لله إن اتحاد الكورة مالوش دعوة بالسياحة والآثار وإلا كنا هنصحى ما نلاقيش الهرم».

وأكدوا ان تصريحاته لايصح ان تصدر من نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، تجاه أحد أهم وأكبر الاتحادات الرياضية فى مصر.

والمح مسؤول الجبلاية الى شكوى مشرف الى وزارة الرياضة وهو الامر الذى اثار غضب مجلس الاولمبية.