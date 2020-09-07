شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. تدريبات خفيفة .. انتظام الونش.. وتأهيل أوباما وإسلام جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم، الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء، عقب الفوز على طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، حيث بدأت التدريبات بفترة إحماء تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى التى شاركت فى مواجهة أمس والثانية لباقى اللاعبين.

وخضع لاعبو الزمالك الذين خاضوا مواجهة أمس أمام طلائع الجيش لبعض التدريبات الخفيفة، بينما أدى باقى اللاعبين فقرة بدنية خاصة، وشارك محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق، فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، حيث انتظم الونش فى المران بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل، وخوضه البرنامج التأهيلى الموضوع له من الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة بشكل طبيعى، طبقا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، وحرص لاعبو الزماالك على تقديم تحية خاصة للونش عقب نزوله أرض الملعب، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الرباط الداخلى للركبة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقبلة، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية.

فيما خاض يوسف إبراهيم أوباما، وإسلام جابر ثنائى الزمالك، برنامجًا تأهيليا تحت قيادة أحمد عصمت مسئول الإحمال بالفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة بعض التدريبات التأهيلية والبدنية، استعدادا لمواجهة الفريق المقبلة أمام سموحة فى الدورى الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفنى للزمالك لتجهيز جميع اللاعبين للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.