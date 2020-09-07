شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يضرب الاتحاد السكندرى بثلاثية في ستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب مصر للمقاصة على الاتحاد السكندرى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدورى الممتاز، وأحرز أهداف المقاصة كل من عمرو مرعى في الدقيقة 30 ثم تعادل خالد قمر للاتحاد السكندرى في الدقيقة 59 وعاد أوتشو ليتقدم المقاصة بالهدف الثانى في الدقيقة 72 وعزز فوز المقاصة لاعبه ميدو جابر في الدقيقة 86 بإحراز ركلة جزاء حصل عليها محمد إبراهيم لصالح الفريق الفيومى.

بدأ الاتحاد السكندرى في المباراة بتشكيل مكون من:"محمود الزنفلى في حراسة المرمى، مروان النجار ومحمود رزق وعمر الميدانى وسيد سالم في خط الدفاع، نور السيد ومروان عطية وكريم الديب وعبد الغنى محمد وأحمد راشد في خط الوسط، رزاق سيسيه في خط الهجوم".

بينما بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمود حمدي في حراسة المرمى، عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن في خط الدفاع، خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم في خط الوسط، شميلس بيكلي وعمرو مرعي في خط الهجوم".

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تبادل الفريقان، الهجمات خلال الشوط الأول ولكن نجح المقاصة في خطف هدفه الأول من خطأ مشترك لعمر الميدانى مدافع زعيم الثغر مع حارس مرمى الفريق محمود الزنفلى حيث مرر الميداني الكرة برأسه للحارس لحظه خروجه من مرماه فمرت الكرة من فوق الحارس، أستغل عمرو مرعي الخطأ ثم سدد الكرة في المرمى الخالي بسهولة.

وفى الدقيقة 35، مرر مروان النجار تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد راشد برأسية قوية من الوضع طائراً ولكن أرتدت الكرة من القائم الأيسر ثم شتتها دفاع المقاصة لينجح الفريق الفيومى في الحفاظ على تقدمه خلال هذا الشوط.

وشهد الشوط الثانى، نجاح خالد قمر في التعادل للاتحاد السكندرى في الدقيقة 59 وعاد أوتشو ليتقدم المقاصة بالهدف الثانى في الدقيقة 72 وعزز فوز المقاصة لاعبه ميدو جابر في الدقيقة 86 بإحراز ركلة جزاء حصل عليها محمد إبراهيم لصالح الفريق الفيومى.