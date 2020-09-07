شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون ودجلة.. طاهر يعود لدكة الذئاب بعد غياب 209 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لخوض مباراة وادى دجلة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام التى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة مساءً، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها وادى دجلة بمعنويات منخفضة بعد خسارته أمام الأهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وعاد طاهر محمد طاهر إلى قائمة المقاولون العرب بعد غياب استمر لـ 209 أيام، بعد مشاركته فى آخر مباراة رسمية مع ذئاب الجبل فى الدورى العام أمام بيراميدز، وذلك فى 11 فبراير الماضى، حيث خسر المقاولون تلك المباراة بثنائية نظيفة قبل توقف الدورى بسبب فيروس كورونا.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير ثابت، فادى نجاح، أمير عابد، حسن الشامى، عبد الله ياسين، معروف يوسف، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، سيف الجزيرى، ولويس إدوارد.

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فيما جاءت قائمة البدلاء كالتالى: عبد الوهاب اسماعيل، طاهر محمد، عبد الرحمن فاروق، محمود سيد، محمد سوستة، محمد مجلى، فاروقا نور الدين، محمد عصام، حسن شاهين.

كما جاء تشكيل وادى دجلة الذى أعلنه اليونانى بابا فاسيليو كالتالى:

محمد عبد المنصف، أحمد رمضان بيكهام، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، رجب عمران، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو.

ويحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 13 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وطالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة نغمة النتائج الجيدة وعدم التأثر بالسقوط أمام الأهلى لضمان النجاة من شبح الهبوط الذى يلاحقهم بعد نتائجهم السلبية في الدور الأول للمسابقة في المقابل حذر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه من خطورة الفوز بلقاء ثم الخسارة في المباراة التي تليه مشدداً على ضرورة استمرار عجلة الانتصارات لضمان إنهاء المسابقة في مركز الوصيف.