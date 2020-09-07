شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولتى العالم لمنتخبات سيدات الإسكواش 2022 والناشئين 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA"، استضافة مصر لبطولتى العالم، لمنتخبات سيدات الإسكواش 2022، وبطولة العالم للناشئين 2021 والتى كان من المقرر إقامتها فى أستراليا فى العام الجارى، إلا أن ظروف انتشار وباء كورونا حالت دون ذلك ليتم تأجيلها إلى العام المقبل على أن تقام فى مصر لأول مرة.

وقال جاك فونتين، رئيس WSF: "بعد عام صعب للإسكواش وجميع الألعاب الرياضية فى العام الجارى ، يسعدنا أن نعلن أن مصر ستستضيف بطولة العالم للناشئين في عام 2021 وبطولة العالم للفرق النسائية في عام 2022" .

واصل: "نأمل أن تسمح البطولة لأفضل لاعبي الاسكواش بإظهار مواهبهم في بلد يقود حاليًا رياضة الإسكواش، على الساحة العالمية، وأثق للغاية بأن هذه البطولة العالمية ستحظى بأفضل فرصة لتسليط الضوء عليها فى مصر".

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من جانبه، قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش: "يسعدنا أن نكون قادرين على استضافة بطولة العالم للناشئين WSF 2021 المرموقة وبطولة العالم للسيدات في عام 2022.

أضاف: مصر لديها خبرات في استضافة أكبر البطولات وأكثرها شهرة في الإسكواش، ونحن نتطلع مرة أخرى إلى إظهار قدرتنا والتزامنا تجاه هذه الرياضة في الظروف الحالية، ونرحب بأفضل لاعبي العالم في بلدنا ".

وفى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسؤلين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعى، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيرى حتى تتحسن الأوضاع.