شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حسين حجازى لاعب القطبين سُمى بـ أبو الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعد حسين حجازى، لاعب الأهلى والزمالك والسكة الحديد السابق، أبو الكرة المصرية، خاصة أنه أول محترف مصرى، وأول قائد للمنتخب الوطنى، لذلك لٌقب بأبو الكرة المصرية.

شارك حجازى مع منتخب إنجلترا ضد إسبانيا عام 1912، بعد أن طلب المنتخب الإنجليزى مشاركته معهم في المباراة، رغم أنه لا يحمل الجنسية الإنجليزية، وأقيمت المباراة بمدريد بحضور ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا.

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وعقب انتهاء المباراة أشاد الملك بحسين حجازى وقال له: "لو تملك مصر لاعبين مثلك لهزمتم أى فريق فى العالم".

ولد حسين حجازي في حي الحسين في العاصمة المصرية القاهرة عام 1880 وبدأ ممارسة كرة القدم في طفولته وظل يلعب الكرة في المدرسة الثانوية السعيدية لمدة أربع سنوات بعدما سعى ناظر المدرسة الانجليزي "مستر شارمن" لضم حسين للمدرسة ولعب فى مركز قلب الهجوم وكان على قدر الرهان فلم يًهزم فريق المدرسة فى مباراة واحدة خلالها ولكنها فشل في الحصول على شهادة الثانوية العامة، لذلك أرسله والده إلى إنجلترا للدراسة وهناك بدأ مشواره مع الكرة الإنجليزية مع نادي يدعى دلويتش هامليت في عام1911 ثم انتقل في نفس العام إلى نادي فولهام - ولعب حجازى كمحترف ومثل منتخب جامعة كمبردج حيث كان يدرس فى بطولة الجامعات الدولية.

وشارك حجازى مع المنتخب المصرى بأوليمبياد بلجيكا 1920، وشارك بدورة باريس 1924، حجازي لعب في مصر لأندية الأهلي والزمالك والسكة الحديد كما كان له دور بارز في تأسيس الإتحاد المصري لكرة القدم في عام 1921 وكان عضو في أول مجلس إدارة في تاريخ الإتحاد.