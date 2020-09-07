شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السويد: اختيار مصر يحفزنا.. وأظن أننا الأفضل في مجموعتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى جلين سولبيرج، مدرب منتخب السويد لكرة اليد، أن فريقه يجب أن يكون الأفضل في مجموعته في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، حيث يتواجد منتخب السويد المتوج بالبطولة 4 مرات من قبل في المجموعة السابعة، مع منتخب مصر المستضيف ومنتخب التشيك وممثل أمريكا الجنوبية الذي يتحدد لاحقًا.

وقال النرويجي "سولبيرج" للموقع الرسمي لـ مصر 2021: "مواجهة مصر في القاهرة أمر صعب، لكن اختيارهم أن يلعبوا ضدنا أمر يحفزنا"، مشيرًا إلى أن "الأمر يعتمد على موقف حضور الجمهور اللعب في صالة مليئة بالجمهور في القاهرة بالتأكيد تجربة رائعة".

وأكمل المدرب "منتخب التشيك أيضا لديه لاعبين مثيرين للاهتمام، وحصل على المركز السادس في بطولة الأمم الأوروبية عام 2018"، قائلًا: "كل مجموعة بها فريقين أو ثلاثة جيدين للغاية، لكنني أظن أن فريقنا يجب أن يكون الأفضل في المجموعة".

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أما جيم جوتفريدسون قائد منتخب السويد لكرة اليد فقال: "أحب لعب البطولات المجموعة، وأستهدف أن أمثل منتخب السويد في مصر و المشاركة فى هذا المحفل الكبير".

وأكمل: "اللعب ضد مصر على أرضها تجربة رائعة، وأظن أن صدارة المجموعة ستكون بيننا وبين منتخب مصر".