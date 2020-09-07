الامارات | ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الإثنين الى تمارين برشلونة الإسباني بحسب مراسل فرانس برس، وذلك بعد أن قرر البقاء مع النادي الكاتالوني حتى نهاية عقده في 2021 عوضا عن المضي قدما في رغبته بالرحيل هذا الصيف.

وبعد أيام من التجاذبات بين الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما والنادي الذي يدافع عن ألوان فريقه الأول منذ 2004، شوهد أفضل لاعب في العالم الإثنين يقود سيارته باتجاه مدينة "سانت جوان ديسبي" الرياضية قرابة الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ)، حيث من المتوقع أن يشارك في التمارين للمرة الأولى تحت اشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان.

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