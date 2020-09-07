شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوزارية تستفسر عن حقيقة حصول أحمد حسن على كأس أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استفسرت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في اختفاء كؤوس المنتخب الوطني لكرة القدم، عن حقيقة حصول أحمد حسن على الكأس ولكن لم يقدم اتحاد الكرة أي مستندات تثبت أو تنفي حقيقة حصول أحمد حسن على الكأس فيما نفى تمام احمد حسن حصوله على كأس أفريقيا.

يذكر أن اللجنة الوزارية أوصت بإحالة ملف اختفاء الكؤوس إلى النيابة الإدارية، في ظل تخبط المسؤولين في الإدارة المالية وإدارة المخازن باتحاد الكرة وعدم تقديم المستندات التي توضح حقيقة اختفاء كأس أمم إفريقيا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة تواجدت أمس على مدار 6 ساعات كاملة في مقر الجبلاية وأثبت مسؤول المخازن أنه إبان حريق الاتحاد في 2013 تم عمل جرد وثبت وجود أربع كؤوس وأن كأسا واحدة هي ما فقدت في الحريق.

وأشار مسؤول المخازن إلى أنه بعمل جرد حاليا ثبت وجود 3 كؤوس فقط واختفاء الكأس الرابعة، وطالبت اللجنة بالاطلاع على صور محاضر مجلس إدارة الاتحاد، المثبت بها الواقعة فرد مسؤول الجبلاية بأنها فقدت في الحريق وهو ما رفضت اللجنة الوزارية الاعتراف به خاصة أنه ثبت عدم احتراق محاضر مجلس الإدارة.