شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يجدد طلبه بالسفر إلى توجو بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم ، طلبه بالسفر الى توجو استعدادا لمواجهة المنتخب التوجولي على متن طائرة خاصة ، وذلك فى اطار التصفيات المؤهلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2021 المقرر اقامتها فى الكتميرون ، خاصة وان المباراتين ستقاما فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دخل الثنائى محمود الونش مدافع الزمالك ونظيره فى بيراميدز على جبر، دائرة اهتمامات المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى لتدعيم دفاعات الفراعنة فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد ظهورهما بمستوى مميز فى مباريات الدورى بعد استئنافه عقب فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يتواجد فى الصورة أيضاً محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري وإن كان عنصر الخبرة الدولية يرجح كافة الونش وعلى جبر فى الظهور فى معسكر المنتخب المقبل لمواجهتىّ توجو بتصفيات أمم أفريقيا.